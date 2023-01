Home

Diebstahl: Zwei Tresor-Diebstähle innerhalb weniger Taqe in Freiburg

Eine Bankfiliale am Freiburger Hauptbahnhof ist innerhalb weniger Tage zweimal hintereinander bestohlen worden. Laut Angaben der Polizei vom Montag drangen dabei Unbekannte in die Filiale ein und stahlen in beiden Nächten jeweils einen Tresor, der mehrere Hundert Kilogramm schwer war. Was genau sich in den Tresoren befindet, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

Den ersten Tresor klauten sie demnach in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar. Den zweiten stahlen sie dann in der Nacht auf Montag. Zum Abtransport verwendeten sie in zumindest einem der beiden Fälle einen silberfarbenen Transporter.

