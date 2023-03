Gereizte Stimmung: DEL-Mitfavorit Mannheim angeschlagen

Eishockey: Haie-Coach Krupp zuversichtlich vor Playoff-Start

Für Trainer Uwe Krupp von den Kölner Haien hat der Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga in diesem Jahr eine andere Aussagekraft als in den beiden Jahren zuvor. «Ich will die Leistung der Mannschaften, die zuletzt in den Finals waren, gar nicht kleinreden. Aber es ist doch etwas anderes, wenn du Best-of-seven spielen musst. Es gehört zum Eishockey einfach dazu, dass man vier Spiele gewinnen muss», sagte Krupp am Montag vor dem Start des Playoff-Viertelfinals in der DEL.