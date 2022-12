Eishockey-Freiluftspiel in Energiekrise: Köln gegen Mannheim

Landesanstalt für Umwelt: Fachleute erwarten steigende Grundwasserstände

Obwohl der November im Südwesten der vierte regenreiche Monat in Folge war, überwiegen Anfang Dezember leicht unterdurchschnittliche Grundwasserverhältnisse. Fachleute der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe gehen davon aus, dass diese in den kommenden Wochen ansteigen. «Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung sind aufgrund der momentanen Beobachtungen nicht an der Tagesordnung», heißt es im am Freitag veröffentlichten Bericht «Grundwasserstände und Quellschüttungen».