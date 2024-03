Home

Champions League: Handballerinnen gewinnen Hinspiel um Viertelfinaleinzug

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim können auf den Viertelfinaleinzug in der Champions League hoffen. Im Playoff-Hinspiel um den Einzug in die Runde der besten Acht setzte sich der deutsche Meister am Sonntag mit 29:27 (13:14) gegen das dänische Topteam Ikast Handbold durch. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt im Rückspiel in Dänemark am kommenden Sonntag.

Bietigheims Xenia Smits. Xenia Smits kann mit Bietigheim auf den Viertelfinaleinzug in der Champions League hoffen. © Marijan Murat/dpa

Die Bietigheimerinnen waren als Außenseiterinnen in die Partie gegangen und zeigten mit dem Erfolg auch eine Reaktion, nachdem sie im Endspiel des DHB-Pokals am vergangenen Wochenende überraschend gegen TuS Metzingen gepatzt hatten. In Ludwigsburg war Xenia Smits mit acht Treffern erfolgreichste Torschützin der Gastgeber.

