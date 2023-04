Feuer in KFZ-Werkstatt: 200.000 Euro Schaden

Brandstiftungsverdacht: Brennendes Schilf-Lager löste Hausbrand aus

Das Feuer in Sülten bei Sternberg (Ludwigslust-Parchim), bei dem am Wochenende eine vierköpfige Familie ihr Haus verlor, geht auf Brandstiftung zurück. Das ist das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen von Polizei und einem Sachverständigen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. So sei an dem Reetdachhaus noch Schilf von der Sanierung des Daches gelagert gewesen. Dieses am Boden gelagerte Schilfmaterial habe am Samstagabend zuerst Feuer gefangen. Die Flammen griffen dann auf das gerade erneuerte Dach des Wohnhauses über.