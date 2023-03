VfB Stuttgart jetzt Letzter: Marmoush trifft zum VfL-Sieg

Fußball: Wimmer will Cheftrainerposten beim VfB Stuttgart

Interimstrainer Michael Wimmer will auch langfristig beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart an der Seitenlinie stehen. «Es gibt hier die Chance, Cheftrainer zu werden», sagte Wimmer am Donnerstag. «Wenn es dann so ist, dann freue ich mich», erklärte er vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Gelinge ihm das nicht, sei es sein Ziel, bei einem anderen Club den Chefposten zu übernehmen.