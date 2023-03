Verzicht auf Stimmrechtsmehrheit: Hoffenheim zurück zu 50+1

Landtag: «Murmeltiertag»? Wieder Streit um Bildungsinvestitionen

Am «Tag des Kompliments» haben die Landtagsfraktionen ihre Chancen nicht genutzt. In der Debatte über Schulen und Finanzen warfen sie sich die mehr oder weniger bekannten Argumente so sehr um die Ohren, dass sich eine Ministerin an den «Murmeltiertag» erinnert fühlt.