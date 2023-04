Nkunku wahrt Chance auf Königsklasse

RB Leipzig hat sich vor zwei wichtigen Spielen gegen Freiburg in Stellung gebracht. Durch den Sieg gegen Hoffenheim ist in Richtung Champions-League-Plätze noch alles möglich - dank Nkunku.

Leipzigs Spieler Christopher Nkunku am Ball. © Jan Woitas/dpa

Matchwinner Christopher Nkunku applaudierte kurz seinen Kollegen, Trainer Marco Rose atmete erst einmal kräftig durch. Der 1:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim verschaffte RB Leipzig eine gute Ausgangsposition vor der Freiburg-Woche mit zwei wegweisenden Spielen im DFB-Pokal und in der Bundesliga gegen den SC. Für RB-Sportgeschäftsführer Max Eberl war es ein gewonnenes Spiel «mit Hängen und Würgen, um weiter im Reigen um die Champions League dabei zu sein. Das haben wir geschafft, auch wenn es sehr zäh und mühsam war».

Rose bescheinigte seinem Team eine ordentliche Leistung in der ersten Halbzeit, doch «nach der Pause haben wir die Kontrolle über das Spiel ein Stück weit verloren, ein bisschen die Energie verloren», sagte er und klärte seine Reaktion nach dem Schlusspfiff auf: «Es war nicht nur Erleichterung, ich war ähnlich fertig wie die Jungs auf dem Platz.»

Den Unterschied machte einmal mehr Nkunku aus. Der Franzose krönte sein Startelf-Comeback bei RB Leipzig mit dem Siegtreffer in der 28. Minute. «Er hat es super gemacht, seine Tiefenläufe tun uns extrem gut, seine Präsenz am Ball, seine Torgefährlichkeit. Ich glaube, dass er in den letzten Spielen noch einmal ein ganz wichtiger Faktor wird und eine entscheidende Rolle einnehmen wird», sagte Routinier Kevin Kampl.

Dabei hätte das Startelf-Comeback von Nkunku nach über zwei Monaten schon nach 91 Sekunden gekrönt werden können. Erst ließ der quirlige Franzose Ozan Kabak aussteigen, scheiterte dann aber mit seinem schwächeren linken Fuß an Torhüter Oliver Baumann und Kabak, der sich noch dazwischenwarf.

Wie schon beim torlosen RB-Auftritt in Leverkusen (0:2) vergaben die Sachsen vor dem Tor beste Möglichkeiten. Erst brachte Nkunku (7.) einen Querpass von Werner nicht unter, dann fand Konrad Laimer bei seinem 17-Meter-Schuss in Baumann seinen Meister. Anschließend verzog Werner (15.) nach einem Fehlpass von Dennis Geiger freistehend aus elf Metern.

Nach einem Konter konnte der Ex-Hoffenheimer David Raum (26.) nach einem Traumpass von Mohamed Simakan den Abschluss suchen, doch er verpasste den direkten Schuss. Besser machte es Nkunku im Zusammenspiel mit Emil Forsberg. Nach dem Treffer holte er für seinen Sohn einen roten Luftballon aus dem Stutzen, blies ihn auf und genoss sein erstes Tor in diesem Jahr. In der Saison war es sein 13. Treffer. Sein letztes Tor erzielte der Fußballer des Jahres am 9. November 2022 beim 3:1 gegen Freiburg.

«Wir haben gesehen, wie wichtig Christo ist, wie sehr er den Unterschied machen kann, es sollte ihm dementsprechend einen Schub geben für die letzten Wochen, seine letzten Wochen hier», betonte Rose, der seinen Star nach einer Stunde vom Feld nahm und Dani Olmo brachte.

Pellegrino Matarazzo versuchte es mit Rückkehrer Grischa Prömel. In der zweiten Halbzeit hatte das TSG-Spiel mehr Struktur und Offensivdrang. «Wir waren dann viel stabiler, hatten mehr Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, aber ohne wirkliche Großchancen kreieren zu können. Mit dem Zusammenhalt und der Energie auf dem Platz kann ich gut leben», sagte Matarazzo. RB nutzte die Hoffenheimer Druckphase, um mit schnellem Umschaltspiel zu Chancen zu kommen. Der eingewechselte André Silva (73.) scheiterte dann aber bei der besten Chance mit einem Querlattentreffer.