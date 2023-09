SC Freiburg will gegen Dortmund in die Erfolgsspur zurück

Zweijähriges Kind bei Unfall verletzt

Ein Kleinkind ist bei einem Unfall in Bietigheim-Bissingen verletzt worden. Das zweijährige Kind war am Freitag an Bord eines Linienbusses, dessen 45 Jahre alter Fahrer beim Linksabbiegen an einer Kreuzung stark abbremsen musste. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam ihm an der Kreuzung ein 54 Jahre alter Autofahrer entgegen, der zuvor einen anderen haltenden Bus überholt hatte und unmittelbar dahinter nach rechts abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremste der 45-jährige Busfahrer stark ab. Das zweijährige Kind wurde leicht am Kopf verletzt und vor Ort behandelt. Sachschaden entstand nicht.