SC Freiburg noch ohne Doan im ersten Training im neuen Jahr

Sigmaringen: Brennender Christbaum in Mehrfamilienhaus

Ein Christbaum ist in einem Mehrfamilienhauses in Sauldorf (Landkreis Sigmaringen) in Brand geraten. Der Brand brach am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung im Obergeschoss des Hauses aus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein 59 Jahre alter Bewohner der Wohnung habe durch den Brand eine Rauchvergiftung erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Sohn des Mannes, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, blieb laut Polizei unverletzt. Das Feuer griff vom brennenden Christbaum auf das Wohnzimmer und auf Teile des Flurs über. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 60.000 Euro. Weshalb der Christbaum Feuer fing, war zunächst unklar.