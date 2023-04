Reis kriegt «Gänsehaut»: Riesige Unterstützung für Schalke

Ermittlungen laufen: Hoher Schaden nach Werkstatt-Brand in Baden-Baden

Nach dem Werkstatt-Brand in Baden-Baden hat die Polizei den Schaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag beziffert. Was das Feuer ausgelöst hatte, war am Freitag weiter unklar, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte.