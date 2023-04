Musiala löst Versprechen ein und schenkt Streich Trikot

Fußball: Streich verteidigt Musiala und freut sich auf dessen Trikot

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München nach dessen verweigertem Handschlag im Anschluss an das DFB-Pokalspiel am Dienstag in Schutz genommen. «Ich weiß genau, wie ich bin, und ich weiß genau, wie ich in dem Alter war», sagte Streich am Donnerstag. Wenn man so eine Partie wie das Pokal-Viertelfinale gegen Freiburg (1:2) verliert, nachdem man als Einwechselspieler den entscheidenden Elfmeter verursacht hat, sei das «die logischste Reaktion», so Streich.