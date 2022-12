Mit welchem Trainer? VfB Stuttgart testet gegen Luzern

Schwarzwald-Baar-Kreis: Ölschlauch schlägt Lieferanten ins Gesicht

Beim Befüllen eines unterirdischen Tanks mit Öl hat sich der Schlauch gelöst und den Lieferanten im Gesicht getroffen. Zudem durchnässte der austretende Diesel den 60-Jährigen am Donnerstag in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) komplett, wie die Polizei mitteilte. Der leicht verletzte Mann kam in ein Krankenhaus. Weil die Entlüftung des Tanks nicht geöffnet gewesen war, entstand den Angaben nach so starker Druck, dass sich der Schlauch löste. Bei dem Vorfall gelangte auch Diesel über einen Abfluss in einen Weiher.