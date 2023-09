Nach Eritrea-Ausschreitungen erhöht sich Zahl der Verletzten

Nach den massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart hat sich die Zahl der verletzten Polizisten leicht erhöht. Insgesamt 31 Beamte hätten bei dem Einsatz am Samstagabend Verletzungen erlitten, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag in Stuttgart. Er rechne mit höheren Zahlen, weil sich einige Polizistinnen und Polizisten erst später meldeten. Die Polizei hatte eine Veranstaltung der Eritrea-Vereine gegen heftig randalierende Demonstranten verteidigt. Gegner der Veranstaltung griffen Teilnehmer und Polizeibeamte an. Strobl sprach von einem «plötzlichen und unerwarteten Gewaltexzess eines wütenden Mobs». «Die Polizei hat ein Blutbad verhindert», sagte er.