Labbadia legt los: Neuer VfB-Trainer leitet erste Einheit

Innenpolitik: Staatssekretär: Genug Anlaufstellen für Belästigungsopfer

Der Staatssekretär im Innenministerium, Wilfried Klenk, hält die Schaffung weiterer Anlaufstellen im Kampf gegen sexuelle Belästigung nicht für zwingend notwendig. Es gebe bereits neun unterschiedliche Anlaufstellen, an die man sich in konkreten Fällen hinwenden könne, sagte der CDU-Politiker am Montag bei seiner Befragung im Untersuchungsausschuss zur sogenannten Polizeiaffäre. «Jetzt ist die Frage, ob es besser ist, wenn wir eine zehnte, eine elfte oder eine zwölfte Stelle schaffen», sagte Klenk. Oder müsse man nicht vielmehr an Strukturen etwas nachkorrigieren, «damit die Betroffenen diese Stellen auch nutzen?» Klenk sagte zudem, auch eine Dienstvereinbarung zu dem Thema sei auf dem Weg.