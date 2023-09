Kellermann: Fußballerinnen des FC Bayern Topfavorit

Fraktionschef zur CDU-Machtfrage: Wird keinen Streit geben

Die Frage um den CDU-Landesvorsitz wird nach Worten von Fraktionschef Manuel Hagel einvernehmlich gelöst werden. «Streit wird es in der CDU nicht geben», sagte Hagel am Freitag in Stuttgart. Der Landesverband habe aus der eigenen Geschichte gelernt. Er führe deshalb Gespräche mit dem Landeschef Thomas Strobl (CDU), diese seien «total offen und vertrauensvoll». Man werde die Frage in den nächsten Tagen klären, kündigte Hagel an. Es gehe auch nicht um Personen, sondern darum, was für die CDU als Partei wichtig sei. Am Ende entscheide der CDU-Landesparteitag im November.