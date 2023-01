Werra-Meißner-Kreis: Brand führt zu Explosion von Wasserboiler

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis) ist es zu einer Explosion eines Wasserboilers gekommen. Bei dem Feuer am Sonntagabend wurde niemand verletzt, wie die Polizei in Eschwege am Montag mitteilte. Der Brand sei nach bisherigen Ermittlungen von einer Praxis für Physiotherapie im Erdgeschoss des Gebäudes ausgegangen und habe sich über Leitungen in die darüber liegende Wohnung ausgebreitet. Dort sei es schließlich zur Explosion eines Wasserboilers gekommen, hieß es.