Suche nach Ursache für Großbrand mit Drohne und Zeugen

Nach dem Brand eines alten Industriegebäudes in Mannheim versucht die Polizei, mit Hilfe von Zeugenaussagen und Drohnenbildern die Ursache für das Feuer finden. Derzeit würden Aussagen von Handwerkern ausgewertet, die zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude arbeiteten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Schon am Brandtag sei auch eine Drohne eingesetzt worden, um Bilder vom Inneren der in Flammen stehenden früheren Kaufmannsmühle zu bekommen. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Weitere Zeugen werden gesucht, wie es hieß. Wie hoch der entstandene Schaden ist, sei unklar. Auch angrenzende Häuser waren durch den Funkenflug in Mitleidenschaft gezogen worden.

Bei dem Großbrand am vergangenen Freitag war die ungenutzte Mühle fast vollständig zerstört worden. Verletzte gab es nicht. Das mehrstöckige Gebäude musste abgerissen werden.

