Home

Regional

Baden-Württemberg

Brände: Hoher Schaden nach Küchenbrand

Hoher Schaden nach Küchenbrand

Ein Küchenbrand in einem Reihenhaus hat in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen hohen Schaden verursacht. Der Schaden werde auf bis zu 80.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Drei Menschen kamen zudem mit Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus.

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Anwohnerin hatte den starken Rauch in dem Haus bemerkt, den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr gerufen. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, kam die Bewohnerin des Hauses an. Da sie angab, dass ihr Sohn noch in der Wohnung sei, betraten die Nachbarn und die Mutter selbst die Wohnung, um den Jungen zu holen. Sie löschten den Brand in der Küche und holten den Jugendlichen aus dem Haus. Der Junge hatte sich mit Kopfhörern in seinem Zimmer aufgehalten und den Rauchmelder nicht bemerkt. Die Ursache des Brandes am Donnerstag war zunächst unklar.

© dpa