Feuerwehr rettet 90 Kälber aus brennendem Stall

Drei Verletzte bei Brand von mobiler Sauna

Bei einem Brand einer mobilen Infrarotsaune in einer Wohnung im Münchner Stadtteil Au-Haidhausen sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die 57-jährige Bewohnerin hatte die vermutlich defekte Sauna am Montagabend ans Stromnetz angeschlossen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Während sie sich dann in einem Nebenzimmer aufhielt, wurde der Rauchmelder ausgelöst und die Frau auf die in plötzlich in Brand stehende Sauna aufmerksam. Sie begab sich ins Treppenhaus und informierte ihre Nachbarn.