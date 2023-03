Dachbrand in 40-Parteien-Haus: Großeinsatz der Feuerwehr

Brandbekämpfung: Feuerwehr-Großeinsatz bei Fabrikbrand in Velbert

Ein Brand in einer Fabrik in Velbert hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wegen der Gefahr giftiger Rauchgase wurde die Bevölkerung aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Feuerwehr war am frühen Abend zu dem Feuer in einem Industriegebiet im Nordosten Velberts gerufen worden. Dort brannte ein Galvanikbetrieb, in dem Metalle beschichtet werden. In den brennenden Hallen waren Maschinen untergebracht, aber auch verschiedene Chemikalien, wie die Feuerwehr mitteilte.