Teilzeit-Recht bei Lehrkräften solle eingeschränkt werden

Bildung: Kretschmann: Trotz Lehrermangels Bildungsniveau wieder heben

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will trotz des Lehrermangels keine Abstriche bei den Bildungszielen machen. «Wir können doch nicht offen vor so einer Frage resignieren», sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Die Schulpolitik gehöre zu den wichtigsten Themen des Landes. Gleichwohl habe die jüngste Studie die Lücken bei Grundschulkindern «dramatisch offengelegt». Das Land habe eine Reihe von Reformen vorgenommen, die aber noch nicht sichtbar würden. «Es geht nicht so schnell», sagte Kretschmann. «Kinder sind keine Automaten, in die man irgendwas reinschmeißt, und dann kommt unten was raus.» Er verwahrte sich erneut dagegen, dass alle Probleme in den Schulen gelöst seien, wenn es mehr Lehrkräfte gebe.