Gegen Lehrermangel: Ministerin wünscht sich Ein-Fach-Lehrer

Lehrer-Nachwuchs für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

Nach erfolgreich absolviertem Referendariat starten Ende August 82 Junglehrer in den regulären Schuldienst Mecklenburg-Vorpommerns. Wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag in Schwerin mitteilte, haben sich damit knapp 80 Prozent des Abschlussjahrgangs schon dafür entschieden, an einer Schule im Land zu bleiben. Am Montag sollen 110 Referendarinnen und Referendare in Schwerin ihre Abschlusszeugnisse nach erfolgreicher Zweiten Staatsprüfung erhalten, 107 seien an öffentlichen Schulen ausgebildet worden.