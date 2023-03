Home

Regional

Baden-Württemberg

Belästigung: Mann soll Frauen und ein Mädchen sexuell belästigt haben

Mann soll Frauen und ein Mädchen sexuell belästigt haben

Ein 45-Jähriger soll in Mannheim an einem Tag zwei Frauen und ein Mädchen sexuell belästigt haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der Mann zunächst am Samstag eine 19-Jährige in einer Straßenbahn bedrängt und unsittlich berührt haben. Er flüchtete aus der Bahn. Kurz darauf soll er in einem Geschäft eine 20-Jährige an die Brust gefasst haben. Auch hier entkam er schnell.

Ein Mikrofon in einem Gerichtssaal. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Schließlich soll er sich auf einer Aussichtsplattform an einer 12-Jährigen vergangen haben, die dort mit zwei anderen Kindern spielte. Er fasste ihr an den Po, wurde aber von einem Passanten gestört, der dem Mädchen zu Hilfe kam. Der 45-Jährige lief weg, konnte aber von der Polizei gefasst werden. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag einer Richterin vorgeführt, die einen Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erließ. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

© dpa