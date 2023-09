Ludwigsburg verpflichtet US-Basketballer Garrett

Towers-Chef Willoughby: «Ziel immer, um Playoffs zu spielen»

Nach einer vom Abstiegskampf geprägten Saison in der Basketball-Bundesliga haben sich die Veolia Towers Hamburg hohe Ziele gesteckt. «Wir wollen in der BBL immer eine Mannschaft sein, die das Ziel verfolgt, um die Playoffs zu spielen», sagte Geschäftsführer Marvin Willoughby am Dienstag. Zudem ergänzte er mit Blick auf die dritte Teilnahme am Eurocup in Folge: «Und wir wollen auch diese Doppelbelastung, denn wir wollen europäische Spitzenteams hier in der Hansestadt haben.»