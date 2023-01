FDP-Fraktion ruft wegen Bahnstreiks nach Schlichter

Lokführergewerkschaft: Protest von GDL für Konzerntarifvertrag bei SWEG

Die Lokführergewerkschaft GDL hat am Freitag in Stuttgart für einen Konzerntarifvertrag bei der landeseigenen Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) protestiert. Gewerkschaftschef Claus Weselsky kritisierte die ablehnende Haltung der Geschäftsführung und Äußerungen von Aufsichtsratschef Uwe Lahl. Dieser habe tendenziös in die Streichrechte eingegriffen, dies sei ein ungebührliches Verhalten. Lahl hatte in einem Brief an Weselsky erklärt: «Wir wollen die GDL nicht in unserem Mutterkonzern.»