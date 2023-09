Erneut Bauarbeiten rund um Stuttgart - Ausfälle im Oktober

Umleitungen und Sperrungen wegen zahlreichen Bauarbeiten

In gleich mehreren hessischen Regionen müssen sich Fahrgäste der Deutschen Bahn in den Osterferien und teilweise weit darüber hinaus auf Streckensperrungen einstellen. In Frankfurt werden ab diesem Freitagabend (31. März/21 Uhr) Teile des City-Tunnels für S-Bahnen gesperrt. Im Frankfurter Westen wird weiter an eigenen Gleisen für die S6 gebaut, die Strecke ist deshalb vorübergehend nicht befahrbar. Auch auf der Lahntal- und der Vogelsbergbahn wird gebaut. In Kassel stehen Bauarbeiten auf der ICE-Schnellfahrstrecke bevor, die Änderungen des Fahrplans auf den Ausweichlinien nach sich ziehen.