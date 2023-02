Kriminalität: Zwei Menschen in Karnevalskostümen mit Fackeln beworfen

Zwei Menschen in Karnevalskostümen sind in Emmendingen von einer Gruppe mit brennenden Fackeln angegriffen worden. Die beiden Opfer seien als Narren verkleidet gewesen, was einer an ihnen vorbeilaufenden Gruppe offenbar nicht gefallen habe, teilte die Polizei am Samstag mit.