19-Jähriger verletzt 16-Jährigen mit Messer schwer

Bei einem Messerangriff in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher schwer verletzt worden. Er geriet am späten Samstagabend mit einem 19-Jährigen in Streit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Ältere attackierte seinen Kontrahenten mit einem Messer. Der 19-Jährige konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Der 16-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, berichtete die Polizei.

Der 19-jährige Tatverdächtige, der die kosovarische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Er kam danach in Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt. Es gebe keine Erkenntnisse, dass weitere Personen beteiligt gewesen seien an der Auseinandersetzung.

