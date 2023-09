Landesmuseum rettet bedeutendes Objekt

Festival des deutschen Films zieht positive Bilanz

Kurz vor Abschluss des Filmfestivals in Ludwigshafen haben die Organisatoren eine positive Bilanz gezogen. Wenn die Veranstaltung am Sonntagabend zu Ende gehe, werden an den 19 Tagen etwa 108.000 Tickets verkauft worden sein, teilte Intendant Michael Kötz am Freitag in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit. Damit knüpfe das Festival des deutschen Films an die Zahlen von vor der Pandemie an. Kötz sprach von einem «großartigen Erfolg». Die Filmpreise werden am Samstagabend im Rahmen einer Gala vergeben.