Arbeitslosigkeit im Südwesten erneut leicht gesunken

Polizeieinsatz: Verkehrsunfall bei Hausach: Drei Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße bei Hausach (Ortenaukreis) sind drei Menschen verletzt worden. Eine Frau war am Donnerstagabend mit ihrem Auto in eine Straße abgebogen, in die sie eigentlich nicht hätte abbiegen dürfen. Dabei übersah die Fahrerin ein Auto, das in ihr Fahrzeug krachte, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des anderen Wagens verletzte sich leicht. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 30.000 Euro.