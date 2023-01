Britische Royals nicht bei Trauerfeier für Max von Baden

Bildung: Schwarz: Für eine Rückkehr zu G9 fehlen die Lehrer

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat Verständnis gezeigt für den Wunsch einer Rückkehr zum Gymnasium in neun Jahren wie etwa in Bayern. «Ich kann auch nachvollziehen, um was es den Initiatoren geht», sagte er am Freitag in Stuttgart zu einem geplanten Volksantrag. «Weil einfach das auch schon viel Stoff ist, was man so in acht Jahren Gymnasium lernen muss - das kann ich nachvollziehen.» Er sehe, dass da Bewegung da ist, man werde sich mit den Vorschlägen beschäftigen und sich mit Wissenschaftlern beraten.