Großes Interesse an Jugendticket Baden-Württemberg

Gewerkschaft: Verdi weitet Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus

Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen weitet die Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg ihre Warnstreiks aus. «Den Auftakt machen Anfang nächster Woche Beschäftigte in Pforzheim, Baden-Baden und Rastatt, in den Landkreisen Rems-Murr und Böblingen, in Rottenburg und Tübingen, sowie den Kliniken in Ehingen und Blaubeuren», teilte Verdi am Donnerstagabend in Stuttgart nach bundesweiten Verhandlungen mit.