Brünker rettet Saarbrücken einen Punkt gegen den Waldhof

Fischer über Unioner «Nicht-Leistung»: Das geht so nicht

Trainer Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin hat die «Nicht-Leistung» seiner Spieler beim 0:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim heftig kritisiert. «Das geht so nicht. Du darfst in der Bundesliga nicht 45 Minuten herschenken», bemängelte der Coach nach der vierten Pflichtspiel-Niederlage in Serie. «Viel mehr will ich lieber nicht sagen. Ich bin doch ein bisschen angefressen», berichtete der 57-Jährige weiter in seiner gewohnt ruhigen Schweizer Art.