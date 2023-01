Zum Neustart: Zenga neuer Vizekapitän bei Sandhausen

Holstein Kiel: Coach Rapp erwartet Wiedergutmachung für 2:7-Niederlage

Trainer Marcel Rapp von Holstein Kiel hat die 2:7-Pleite seines Teams beim SC Paderborn wie angekündigt aufgearbeitet. «Jeder kann sich vorstellen, dass die Zahl sieben in dieser Woche ein Thema war. Wir haben das analysiert, allerdings ohne jeden Aktionismus», sagte der Coach am Freitag über die erste, aber deutlich ausgefallene Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga in der Vorwoche. Rapp erwartet, dass seine Mannschaft sich am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) vor eigenem Publikum rehabilitieren will. «Ich bin guter Dinge, dass wir gegen den SV Sandhausen ein gutes Spiel machen werden.»