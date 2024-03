Mitglieder des Karlsruher SC wählen Vizepräsident Müller ab

Brandrauch zieht in Wohnhaus: Vier Menschen leicht verletzt

Infolge des Brands einer Mülltonne vor einem Haus in Heilbronn sind vier Menschen leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Mülltonne am frühen Freitagmorgen aus zunächst unklaren Gründen in Brand geraten, wie ein Sprecher mitteilte. Durch offene Fenster zog der Rauch demnach in das angrenzende Wohnhaus. Die Polizei ging davon aus, dass das Haus weiter bewohnbar ist. Den entstandenen Schaden schätzte sie auf rund 50.000 Euro. Ein Polizeisprecher war am Morgen zunächst von einer größeren Zahl an Verletzten und einer höheren Schadenssumme ausgegangen.