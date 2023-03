Karlsruher SC in Rostock ohne Breithaupt

2.Bundesliga: Spieltage angesetzt: HSV am 25. Februar bei Darmstadt

Die Deutsche Fußball Liga hat die Partien der Spieltage 20 bis 25 in der 2. Fußball-Bundesliga zeitgenau angesetzt. So muss der Tabellenzweite Hamburger SV am 25. Februar (20.30 Uhr) beim aktuellen Spitzenreiter Darmstadt 98 antreten. Am 18. März (13.00 Uhr) steigt im Volksparkstadion das Nordderby gegen Holstein Kiel. Die weiteren Spiele für die Mannschaft von HSV-Trainer Tim Walter finden am 11. Februar (20.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim, am 19. Februar (13.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld, am 4. März (13.00 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg und 12. März (13.30 Uhr) beim Karlsruher SC statt.