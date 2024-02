DFL-Investoren-Einstieg: KSC für erneute Abstimmung

39-jähriger Radler wird von LKW erfasst und schwer verletzt

Ein 39-jähriger Radfahrer ist in Freiburg von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitag an einer Ampel über eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 59-Jähriger erfasste den Radfahrer dabei mit seinem Laster. Der Radler stürzte daraufhin und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Für wen die Ampel grün gezeigt hatte, werde noch ermittelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.