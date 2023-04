Tennis: Mitfavoritin Sabalenka kämpft sich ins Halbfinale

Die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka ist beim Tennis-Turnier in Stuttgart nach einem Kraftakt ins Halbfinale eingezogen. Die Australian-Open-Siegerin aus Belarus bezwang die Spanierin Paula Badosa, aktuell die Nummer 31 der Welt, am Freitag in 2:30 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:4. In den vergangenen beiden Jahren hatte Sabalenka in Stuttgart jeweils das Endspiel erreicht.