Russland erzielt Handelsüberschuss von 300 Milliarden Euro

Statistik: Außenhandel MV wächst: Import übertrifft Export

Der Außenhandel Mecklenburg-Vorpommerns hat 2022 einen Zuwachs erzielt wie nie zuvor. Doch geht das Plus nicht in erster Linie auf einen größeren Warenaustausch zurück. Es sind vor allem die gestiegenen Preise, die sich in der Statistik niederschlagen.