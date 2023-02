Deutschland hinkt bei Energiespar-Sanierung hinterher

Landesregierung: Gesetz soll Hessen bis 2045 klimaneutral machen

Mit einem Klimagesetz will die schwarz-grüne Landesregierung die Emission von Treibhausgasen in Hessen bis zum Jahr 2045 schrittweise auf null senken. Der am Freitag verabschiedete Gesetzentwurf soll die Grundlage für die erforderlichen Maßnahmen schaffen, erklärte Umwelt- und Klimaministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden. Angesichts aktueller Millionenschäden in Land- und Forstwirtschaft sei dies nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch ökonomisch und sozial zwingend, um Wohlstand zu erhalten.