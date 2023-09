Bau- und Immobilienbranche: Erst Krise, jetzt Alarmstimmung

Söder kündigt für Herbst bayerisches Bauprogramm an

Mit einem bayerischen Bauprogramm will die Staatsregierung die derzeit in einer schweren Krise befindliche Baubranche unterstützen. «Wir sehen den dramatischen Einbruch im Bausektor und nehmen die Sorgen der gesamten Branche außerordentlich ernst. Deshalb werden wir bis zum Herbst noch ein eigenes Programm auflegen», sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. «Wir wollen die Konjunktur ankurbeln und unsere heimischen Unternehmen damit zusätzlich unterstützen.» Zum konkreten Volumen des Programms und der Ausgestaltung sagte Söder zunächst nichts.