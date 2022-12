EU verständigt sich auf Richtlinie für globale Mindeststeuer

Börse in Frankfurt: Rückläufige US-Inflationsdaten beflügeln den Dax

Ein stärkerer Inflationsrückgang in den USA als erwartet hat den Dax am Dienstag in Richtung 14.700 Punkte getrieben. Zeitweise erreichte der deutsche Leitindex den höchsten Stand seit Anfang Juni. Letztlich ging er mit einem Aufschlag von 1,34 Prozent auf 14.497,89 Punkten aus dem Handel. Der MDax brachte es auf ein Plus von 2,08 Prozent auf 26.018,29 Punkte.