OECD: Schwache Wachstumsaussichten für Weltwirtschaft

Containerreedereien bauen Flotten in Rekordtempo aus

Die Containereedereien haben ihre Flotten in diesem Jahr im Rekordtempo ausgebaut. «Die Auslieferungen neuer Containerschiffe in den ersten sieben Monaten des Jahres erreichten mit 1,2 Millionen 20-Fuß-Standardcontainern (TEU) im Jahr 2023 einen neuen Höchststand und übertrafen den bisherigen Rekord um 0,2 Millionen TEU», berichtete der in Bagsværd bei Kopenhagen ansässige internationale Reederverband Bimco am Donnerstag. «Da das Recycling von Schiffen gering geblieben ist, ist die Flottenkapazität seit Januar um 4,3 Prozent gewachsen», sagte Bimco-Schifffahrtsanalyst Niels Rasmussen.