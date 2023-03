Gäste in Österreich fehlen: Bilanz unter Vorkrisen-Niveau

Wirtschaftssenator: Schwarz: Anbindung Berlins für starken Tourismus ausbauen

Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) hat sich dafür ausgesprochen, die Erreichbarkeit Berlins per Zug und Flugzeug weiter auszubauen. «Berlin spielt zusammen mit London, Paris oder New York in der Liga der beliebtesten Städtereisedestinationen und ich gehe davon aus, dass sich die positive Entwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen wird», sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur. Dafür sei es aber notwendig, die Anbindung Berlins an die internationalen Verkehrswege zu verbessern. «Das gilt sowohl für die Schiene, mit mehr Verbindungen innerhalb von Deutschland und in die europäischen Nachbarländer, insbesondere nach Osteuropa und im Netz der Nachtzüge, als auch für den weiteren Ausbau von Direktverbindungen auf der Lang- und Mittelstrecke vom Flughafen BER.»