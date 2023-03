Deutscher Arbeitsmarkt entwickelt sich gut

Arbeitsmarkt : Weniger Menschen ohne Job in Bremen

Der Arbeitsmarkt in Bremen hat sich zum Jahresende fester entwickelt - entgegen dem sonst üblichen Trend am Anfang eines Winters. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) nahm die Zahl der Menschen ohne Job im kleinsten Bundesland bis Mitte Dezember um 1,3 Prozent auf knapp 36.650 ab. Die Quote ging um 0,2 Punkte auf 10 Prozent zurück, wie die BA am Dienstag in Hannover mitteilte. Eine Ursache für die verbesserte Lage sei die Schaffung neuer Arbeitsstellen in der Gastronomie, der Dienstleistungsbranche und der Verwaltung, hieß es.