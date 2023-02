49-Euro-Ticket: Kabinett bringt Gesetzentwurf auf den Weg

Studierende und Azubis: Kreise: Söder verspricht 29-Euro-Ticket

Ab dem nächsten Wintersemester dürfen Bayerns Schüler, Studierende und Azubis auf eine besonders günstige Version des Deutschlandtickets hoffen: CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Mittwoch in seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion ein 29-Euro-Ticket an. Nach Angaben von Teilnehmern der internen Sitzung bezeichnete Söder es als eine «sinnvolle Ergänzung» zum 49-Euro-Ticket, welches voraussichtlich ab April oder Mai in Deutschland gelten soll.