Konzerne prüfen BGH-Urteil zu Betriebsratsgehältern

Justiz: Akute Personalnot an den Hamburger Gerichtsgeschäftsstellen

An den Geschäftsstellen der Hamburger Gerichte herrscht wegen unbesetzter Stellen und Krankheitsfällen akute Personalnot. Insgesamt seien fast 23 Prozent der Stellen nicht besetzt - knapp 11 Prozent oder rund 114 der etwa 1226 Vollzeitstellen seien vakant. Das seien mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort des rot-grünen Senats auf eine Kleine Anfrage der Links-Fraktion. Weitere 11,9 Prozent der Stellen seien wegen Krankheit oder anderweitigen Fehlzeiten unbesetzt.