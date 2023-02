Bio-Supermärkte und -läden mit deutlichen Umsatzeinbußen

Statistisches Landesamt: Umsätze im Einzelhandel überschreiten Vor-Corona-Niveau

Die Umsätze im Thüringer Einzelhandel haben im ersten Halbjahr 2022 das Vor-Corona-Niveau überschritten. Inflationsbereinigt lagen die Umsätze um 0,7 Prozentpunkte, nominal um 11,9 Prozentpunkte über denen des Vergleichszeitraums des Jahres 2019, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mitteilte. Zurückzuführen war die Entwicklung den Angaben nach auch auf zum Teil kräftige Preiserhöhungen etwa in Supermärkten oder an Tankstellen.