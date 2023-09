Kritik an Fahrplan-App der Deutschen Bahn

Deutschlandticket: Verband erwartet wieder volle Züge

Am 1. Mai startet das Deutschlandticket. Es kann bundesweit im Nah- und Regionalverkehr in der 2. Klasse genutzt werden. Gerade in Regionalzügen mit langen Strecken könnte es wieder voll werden, meint der Fahrgastverband. Und das liege nicht allein an der Nachfrage.